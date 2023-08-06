Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у ВСУ
В украинской армии наблюдается существенный дефицит оружия, сообщил телеканалу «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Его <...> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — заявил он. Подоляк указал, что власти Украины хотят получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. Также наблюдается дефицит оборудования для разминирования.
Советник хочет, чтобы страна «резко нарастила возможность быстрого ремонта бронетехники».
Ранее Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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