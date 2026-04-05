Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован БПЛА, погибли трое
В результате атаки украинского беспилотника на сухогруз «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным ТАСС, судно находилось в 300 милях к северу от Керчи. На борту находилось 11 членов экипажа. После удара БПЛА двое моряков погибли непосредственно на месте. Остальные девять членов экипажа эвакуировались на спасательной лодке-капсуле. Их прибило к берегу в районе села Счастливцево в Херсонской области.
При этом, по уточнённым данным, среди эвакуированных также был один погибший.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
