Губернатор: Три человека пострадали при пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде
Три человека пострадали при пожаре в торговом центре в Калининграде. Об этом сообщил губернатор региона Антон Беспрозванных в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие получили травмы без ожогов. Двое из них госпитализированы в БСМП в стабильном состоянии.
На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи. Пожар тушат 85 человек с привлечением 17 пожарных машин.
Как уточняет Telegram-канал Baza, пожар в ТЦ «Гиант» начался из-за припаркованной рядом машины и лишь потом пламя перекинулось на фасад здания.
Ранее в Калининграде загорелся ТЦ «Гиант». По последним данным площадь пожара составляет около 1000 кв. метров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
