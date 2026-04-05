Губернатор: Три человека пострадали при пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

По его словам, пострадавшие получили травмы без ожогов. Двое из них госпитализированы в БСМП в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи. Пожар тушат 85 человек с привлечением 17 пожарных машин.

Как уточняет Telegram-канал Baza, пожар в ТЦ «Гиант» начался из-за припаркованной рядом машины и лишь потом пламя перекинулось на фасад здания.



Ранее в Калининграде загорелся ТЦ «Гиант». По последним данным площадь пожара составляет около 1000 кв. метров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

