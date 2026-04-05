В России готовят ГОСТ на антимоскитные сетки

Она отметила, что многие родители ошибочно считают антимоскитные сетки надёжной защитой от выпадения ребёнка из окна, однако это может привести к трагедии. По её словам, большинство таких сеток способны выдержать вес лишь небольшого домашнего животного, но не защищают детей.

Буцкая подчеркнула, что в действующих ГОСТах на оконные конструкции не прописаны требования к размеру, месту и технологии нанесения предупреждающего знака. В результате на маркетплейсах практически невозможно найти антимоскитные сетки с соответствующей информацией.

Согласно новому ГОСТу, на сетках в заметном месте должна размещаться предупреждающая надпись о том, что открывать окно в комнате с ребёнком опасно. Кроме того, к каждой сетке будет прилагаться информация о фиксаторах и блокираторах окон, которые рекомендуется использовать дополнительно.

С 1 сентября в России начнет действовать новый ГОСТ на карандаши, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».