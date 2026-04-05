В России готовят ГОСТ на антимоскитные сетки
В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки с обязательной предупреждающей информацией об опасности открытых окон в помещениях с детьми. Об этом ТАСС сообщила председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Она отметила, что многие родители ошибочно считают антимоскитные сетки надёжной защитой от выпадения ребёнка из окна, однако это может привести к трагедии. По её словам, большинство таких сеток способны выдержать вес лишь небольшого домашнего животного, но не защищают детей.
Буцкая подчеркнула, что в действующих ГОСТах на оконные конструкции не прописаны требования к размеру, месту и технологии нанесения предупреждающего знака. В результате на маркетплейсах практически невозможно найти антимоскитные сетки с соответствующей информацией.
Согласно новому ГОСТу, на сетках в заметном месте должна размещаться предупреждающая надпись о том, что открывать окно в комнате с ребёнком опасно. Кроме того, к каждой сетке будет прилагаться информация о фиксаторах и блокираторах окон, которые рекомендуется использовать дополнительно.
С 1 сентября в России начнет действовать новый ГОСТ на карандаши, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
