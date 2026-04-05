Средние зарплаты в России выросли в пять раз с 2010 года
Средние зарплаты в России за последние 16 лет выросли почти в пять раз в номинальном выражении. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
По данным РИА Новости, в январе 2026 года средняя зарплата россиян составила 103,6 тысячи рублей. Для сравнения, в 2010 году она была 21 тысячу рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии и надбавки. При этом в статистике учитываются доходы всех сотрудников организаций, включая работников с очень высокими зарплатами.
Ранее среднюю зарплату выше 200 тысяч рублей зафиксировали в России в январе в четырех отраслях - воздушного и космического транспорта, финансах и страховании, добычи нефти и газа и производстве табачной продукции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
