«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

В 15:40 по московскому времени в эфире прозвучало слово «деликатный». Ранее станция передала сообщение со словом «тележка».

Передача привлекла внимание на фоне замедления работы мессенджера Telegram в России, который в разговорной речи часто называют «телегой» или «тележкой».

УВБ-76 действует с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций. Большую часть времени в эфире звучит монотонное жужжание, периодически прерываемое короткими закодированными сообщениями. Периодически в эфире звучат закодированные сообщения, смысл которых официально не раскрывается, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».