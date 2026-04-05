«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день
Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передала второе сообщение за день.
В 15:40 по московскому времени в эфире прозвучало слово «деликатный». Ранее станция передала сообщение со словом «тележка».
Передача привлекла внимание на фоне замедления работы мессенджера Telegram в России, который в разговорной речи часто называют «телегой» или «тележкой».
УВБ-76 действует с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций. Большую часть времени в эфире звучит монотонное жужжание, периодически прерываемое короткими закодированными сообщениями. Периодически в эфире звучат закодированные сообщения, смысл которых официально не раскрывается, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
