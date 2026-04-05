Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов
Создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон», генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения, Герой Труда Российской Федерации Александр Леонов скончался на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.
Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», а также боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард».
НПО машиностроения, которое он возглавлял, является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли. Предприятие также занимается созданием радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».
Александр Леонов прошёл путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Он был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана, лауреатом премии Правительства РФ и заслуженным машиностроителем России.
