СМИ: ТЦ «Гиант» горит в Калининграде
5 апреля 202615:41
Крупный пожар охватил калининградский торговый центр «Гиант» на Московском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», огонь полностью охватил фасад здания на нескольких этажах. Также горят припаркованные рядом с ТЦ автомобили.
Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени. Информации о возможных пострадавших пока нет.
Как уточняет Telegram-канал 112, площадь пожара составляет около 500 кв. метров.
Ранее 7 человек погибли при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
