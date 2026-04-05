СМИ: ТЦ «Гиант» горит в Калининграде

Крупный пожар охватил калининградский торговый центр «Гиант» на Московском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным «Базы», огонь полностью охватил фасад здания на нескольких этажах. Также горят припаркованные рядом с ТЦ автомобили.

Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Как уточняет Telegram-канал 112, площадь пожара составляет около 500 кв. метров.

Ранее 7 человек погибли при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
