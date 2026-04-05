В России впервые родилась однояйцевая четверня

Поданным Mash, такое событие происходит примерно один раз на 15,5 миллиона родов.

Новорождённые петербурженки появились на свет с весом от 1360 до 1640 граммов и ростом от 37 до 41 сантиметра. В настоящее время малышки находятся под наблюдением врачей.

По данным мировой статистики, в мире насчитывается около 15 случаев рождения идентичных четверняшек, из них десять - девочки.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».