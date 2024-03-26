Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из текста указа, опубликованного на сайте украинского лидера.
Новым секретарем Совета нацбезопасности Украины назначен Александр Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки страны. На эту должность был назначен Олег Иващенко.
20 марта Данилов исковеркал фамилию спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, допустив оскорбительное высказывание в эфире телеканала «Рада», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru