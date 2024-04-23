Подоляк заявил о начале третьей мировой войны
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что третья мировая война уже началась. Об этом он заявил в интервью изданию Opinion internationale.
«Да, это возможно не похоже на то, о чем все думают, но, когда Вторая мировая война начиналась, многие сомневались, что это Вторая мировая война», - сказал Подоляк.
По его мнению, третья мировая началась с конфликта на Украине. Он полагает, что Россия и Европа уже находятся в состоянии войны друг с другом.
В беседе с газетой «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ находится в состоянии войны. Он призвал граждан осознать это для «внутренней мобилизации», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru