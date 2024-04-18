На Украине припугнули третьей мировой войной в случае победы России

По мнению политика, в случае победы России будет разрушена мировая система безопасности, мировому сообществу придется искать новую систему. Он также спрогнозировал большое количеству небольших столкновений по всему миру, что в целом и может спровоцировать третью мировую войну.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.

