На Украине припугнули третьей мировой войной в случае победы России
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль пригрозил началом третьей мировой войны, если Россия победит в противостоянии с Украиной. Об этом сообщает «Инсайдер UA».
По мнению политика, в случае победы России будет разрушена мировая система безопасности, мировому сообществу придется искать новую систему. Он также спрогнозировал большое количеству небольших столкновений по всему миру, что в целом и может спровоцировать третью мировую войну.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru