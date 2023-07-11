Подоляк: Украина знала, что страну не пригласят в НАТО на саммите
Киев знал о том, что Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ (План действий по членству)», - сказал Подоляк.
Между тем, генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе первого дня саммита в Вильнюсе заявил, что Киев сможет присоединиться к НАТО только после того, как страны-участники сочтут, что Украина выполнила все необходимые условия. Вдобавок, члены альянса согласились предоставить помощь ВСУ для ее полного перехода на стандарты НАТО.
Также на саммите НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru