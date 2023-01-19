Подоляк: Убийство переговорщика Киреева было ошибкой силовых структур Украины

Он отметил, что Киреев был связан с Главным управлением разведки Украины. При этом Подоляк указал, что убийство Киреева произошло из-за того, что между силовыми структурами не было единой координации.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщил, что Служба безопасности Украины убила финансиста, члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в «шпионаже» в пользу РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

