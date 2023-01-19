Подоляк: Убийство переговорщика Киреева было ошибкой силовых структур Украины

Убитый в феврале 2022 года в Киеве Денис Киреев, который участвовал в переговорах с Россией, не был ее агентом. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Delfi.

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Он отметил, что Киреев был связан с Главным управлением разведки Украины. При этом Подоляк указал, что убийство Киреева произошло из-за того, что между силовыми структурами не было единой координации.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщил, что Служба безопасности Украины убила финансиста, члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева из-за подозрений в «шпионаже» в пользу РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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