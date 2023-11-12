Подоляк сообщил, что ждет споров не только с Польшей, но и с другими европейскими странами

По его словам, к таким инцидентам следует относиться спокойно.

Советник выразил надежду, что в Польше будет сформировано правительство, которое пересмотрит свои отношения с Украиной в экономической сфере.

Ранее посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

