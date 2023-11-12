Подоляк сообщил, что ждет споров не только с Польшей, но и с другими европейскими странами
Экономические споры у Украины будут возникать не только с Польшей, но и с любыми другими странами Европейского союза, которые принимают меры для защиты своих национальных производителей, сообщил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, к таким инцидентам следует относиться спокойно.
Советник выразил надежду, что в Польше будет сформировано правительство, которое пересмотрит свои отношения с Украиной в экономической сфере.
Ранее посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru