Подоляк сообщил, что ждет споров не только с Польшей, но и с другими европейскими странами

Экономические споры у Украины будут возникать не только с Польшей, но и с любыми другими странами Европейского союза, которые принимают меры для защиты своих национальных производителей, сообщил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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По его словам, к таким инцидентам следует относиться спокойно.

Советник выразил надежду, что в Польше будет сформировано правительство, которое пересмотрит свои отношения с Украиной в экономической сфере.

Ранее посол Украины назвал ударом в спину блокирование КПП на границе с Польшей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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