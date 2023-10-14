Уволили пресс-секретаря МИД Польши после требований извинений от Зеленского

Ясина сравнил пресс-секретаря с сапером, которого «можно подорвать миной»

«Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», - написал он.

После заявлений в адрес украинского президента Ясину временно отстранили от должности. По информации радиостанции RMF24, окончательное решение об увольнении экс-пресс-секретаря польского МИД было принято после его очередного заявления. Ясина перед намеченными в стране 15 октября парламентскими выборами сообщил журналистам, что «за границей будут избирательные комиссии, которые вовремя не подсчитывают голоса, передает ТАСС.

