Уволили пресс-секретаря МИД Польши после требований извинений от Зеленского
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина уволен. Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства, который потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, сообщил об этом в соцсети Х (ранее Twitter).
Ясина сравнил пресс-секретаря с сапером, которого «можно подорвать миной»
«Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», - написал он.
После заявлений в адрес украинского президента Ясину временно отстранили от должности. По информации радиостанции RMF24, окончательное решение об увольнении экс-пресс-секретаря польского МИД было принято после его очередного заявления. Ясина перед намеченными в стране 15 октября парламентскими выборами сообщил журналистам, что «за границей будут избирательные комиссии, которые вовремя не подсчитывают голоса, передает ТАСС.
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