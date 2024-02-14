Подоляк признал наличие родственников в России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что у него есть родственники в России. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву (признан иноагентом в РФ).

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Подоляк опроверг слухи о том, что его брат служит в Федеральной службе безопасности (ФСБ). По его словам, он не общается с родственниками из России.

«К КГБ, ФСБ мои родственники никогда не относились», - добавил советник офиса Зеленского.

Ранее стало известно, что родственники нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского проживают во Владимирской области. По утверждению брата военачальника, они давно не поддерживают общение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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