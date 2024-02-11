По словам мужчины, из четырех лет обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище около года они провели в полях. Валиков отметил, что их выпускной состоялся в 1968 году на Красной площади, по которой они прошли маршем.

«Александр, думаю участвовал в параде 9 мая и 7 ноября», - сказал Валиков в интервью газете «Известия».

Генштаб ВСУ назвал пропагандой сообщения о связи Сырского с Россией. Новый главком украинской армии родился во Владимирской области.

Ранее стало известно, что мать Сырского тяжело переживает назначение сына главкомом ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

