Однокурсник Сырского вспомнил, как они прошли маршем по Красной площади
Однокурсник нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Андрей Валиков рассказал об их выпускном на Красной площади.
По словам мужчины, из четырех лет обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище около года они провели в полях. Валиков отметил, что их выпускной состоялся в 1968 году на Красной площади, по которой они прошли маршем.
«Александр, думаю участвовал в параде 9 мая и 7 ноября», - сказал Валиков в интервью газете «Известия».
Генштаб ВСУ назвал пропагандой сообщения о связи Сырского с Россией. Новый главком украинской армии родился во Владимирской области.
Ранее стало известно, что мать Сырского тяжело переживает назначение сына главкомом ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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