Однокурсник Сырского вспомнил, как они прошли маршем по Красной площади

Однокурсник нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Андрей Валиков рассказал об их выпускном на Красной площади.

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По словам мужчины, из четырех лет обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище около года они провели в полях. Валиков отметил, что их выпускной состоялся в 1968 году на Красной площади, по которой они прошли маршем.

«Александр, думаю участвовал в параде 9 мая и 7 ноября», - сказал Валиков в интервью газете «Известия».

Генштаб ВСУ назвал пропагандой сообщения о связи Сырского с Россией. Новый главком украинской армии родился во Владимирской области.

Ранее стало известно, что мать Сырского тяжело переживает назначение сына главкомом ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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