В МИД РФ призвали не демонизировать Иран

Демонизация Ирана - это тупиковый путь, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

По его словам, Тегеран не владеет ядерным оружием, его носителями, а также не разрабатывает это направление, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231, которую в Иране четко соблюдают.

Ермаков напомнил, что информация о якобы ракетной угрозе с иранской стороны строилась в основном на «постулате о необходимости повсеместного сдерживания Ирана и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях», в том числе в космической.