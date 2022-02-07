В МИД РФ призвали не демонизировать Иран

Демонизация Ирана - это тупиковый путь, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

По его словам, Тегеран не владеет ядерным оружием, его носителями, а также не разрабатывает это направление, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231, которую в Иране четко соблюдают.

Ермаков напомнил, что информация о якобы ракетной угрозе с иранской стороны строилась в основном на «постулате о необходимости повсеместного сдерживания Ирана и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях», в том числе в космической.

Посол ЦАР в России: РФ за год навела порядок в республике

Он посоветовал странам региона вести диалог, построенный на принципе неделимости безопасности, подчеркнув, что он не может проходить без Ирана и против него.

Ермаков считает, что главной предпосылкой для успешного движения в этом направлении, является всестороннее соблюдение принципа единой безопасности, подразумевающей невозможность решения проблем разных стран в ущерб другим государствам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосЯдерное ОружиеРоссияМИД РФИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры