В МИД РФ призвали не демонизировать Иран
Демонизация Ирана - это тупиковый путь, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.
По его словам, Тегеран не владеет ядерным оружием, его носителями, а также не разрабатывает это направление, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231, которую в Иране четко соблюдают.
Ермаков напомнил, что информация о якобы ракетной угрозе с иранской стороны строилась в основном на «постулате о необходимости повсеместного сдерживания Ирана и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях», в том числе в космической.
Он посоветовал странам региона вести диалог, построенный на принципе неделимости безопасности, подчеркнув, что он не может проходить без Ирана и против него.
Ермаков считает, что главной предпосылкой для успешного движения в этом направлении, является всестороннее соблюдение принципа единой безопасности, подразумевающей невозможность решения проблем разных стран в ущерб другим государствам.
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