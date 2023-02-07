Украина запросит истребители на Мюнхенской конференции

«Это приоритетный вопрос для нас», — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, на конференции будут обсуждаться вопросы членства Украины в НАТО, а также «будущего России».

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Киеву истребители и дальнобойные снаряды. Власти Германии исключили поставки боевых самолетов украинским военным, кроме того, в США отказались передавать Киеву истребители F-16. В то же время Франция и Великобритания допустили, что могут предоставить Украине воздушные суда.

