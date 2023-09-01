Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что количество атак беспилотников по российской территории будет увеличиваться.
«Растет число атак неопознанных беспилотников, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», - сказал Подоляк в интервью агентству Reuters.
Представитель офиса Зеленского отметил, что власти Украины хотят перенести конфликт на территорию России. Этим объясняется участившиеся атаки дронов, добавил он.
Перенести конфликт на территорию РФ ранее призвал глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает «Радиоточка НСН».
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