Подоляк: Мобилизация на Украине будет сложной
Мобилизация на Украине будет проходить сложно. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.
«Мобилизация будет сложной», — отметил чиновник.
По его словам, на Украине готовят новую программу по освещению мобилизации, в том числе новый подход к рекрутингу, разъяснению функций и обязательств властей и военных. Также Подоляк сообщил о грядущих измениях в «пропагандистской составляющей» мобилизационных процедур.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация на Украине провалилась после увольнения областных военкомов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru