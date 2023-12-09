Подоляк: Мобилизация на Украине будет сложной

«Мобилизация будет сложной», — отметил чиновник.

По его словам, на Украине готовят новую программу по освещению мобилизации, в том числе новый подход к рекрутингу, разъяснению функций и обязательств властей и военных. Также Подоляк сообщил о грядущих измениях в «пропагандистской составляющей» мобилизационных процедур.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация на Украине провалилась после увольнения областных военкомов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

