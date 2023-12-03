Зеленский рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов

Авторы петиции призвали президента провести «справедливую мобилизацию» и отправить на фронт народных депутатов и государственных служащих. Отмечается, что возможность чиновников и парламентариев избежать призыва негативно влияет на социальную стабильность и нарушает принцип равенства граждан перед законом.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу.

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей, сообщает «Радиоточка НСН».

