Зеленский рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести мобилизацию среди чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, свидетельствуют данные на сайте главы государства.
Авторы петиции призвали президента провести «справедливую мобилизацию» и отправить на фронт народных депутатов и государственных служащих. Отмечается, что возможность чиновников и парламентариев избежать призыва негативно влияет на социальную стабильность и нарушает принцип равенства граждан перед законом.
Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу.
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей, сообщает «Радиоточка НСН».
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