Подоляк: Киев согласовал с Западом удары по Крыму
Западные страны согласовали удары Украины по Крыму. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, Киев и его союзники на Западе достигли консенсуса о «разрушении всего российского в Крыму». Подоляк анонсировал новые атаки беспилотников.
«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он.
В интервью газете Figaro бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией идею возвращения Крыма в состав Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru