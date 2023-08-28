Подоляк: Киев согласовал с Западом удары по Крыму

По его словам, Киев и его союзники на Западе достигли консенсуса о «разрушении всего российского в Крыму». Подоляк анонсировал новые атаки беспилотников.

«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он.

В интервью газете Figaro бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией идею возвращения Крыма в состав Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

