Подоляк: Киев согласовал с Западом удары по Крыму

Западные страны согласовали удары Украины по Крыму. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По его словам, Киев и его союзники на Западе достигли консенсуса о «разрушении всего российского в Крыму». Подоляк анонсировал новые атаки беспилотников.

«Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он.

В интервью газете Figaro бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией идею возвращения Крыма в состав Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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