Подоляк: Киев может передать Москве свои мирные предложения через посредников

Украинские власти допускают возможность передачи Москве свои мирные предложения через посредников, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

Орбан спросил у Путина про способы достижения мира на Украине

По его словам, подобный способ работал при заключении зерновой сделки. Подоляк отметил, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан таким посредником не является.

Ранее в Белом доме заявили об обеспокоенности визитом Орбана в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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