Орбан спросил у Путина про способы достижения мира на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и достижения мира, сообщает ТАСС.
Орбан рассказал, что обсудил с президентом Путиным пути достижения мира на Украине, пытаясь узнать, как быстрее закончить войну.
Он отметил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам: его взгляд на текущие мирные инициативы, последовательность возможного прекращения огня и проведения мирных переговоров, а также его видение Европы после окончания войны.
Венгерский премьер назвал беседу с Путиным открытой и честно и поблагодарил российского президента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru