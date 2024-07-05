Орбан спросил у Путина про способы достижения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и достижения мира, сообщает ТАСС.

Орбан рассказал, что обсудил с президентом Путиным пути достижения мира на Украине, пытаясь узнать, как быстрее закончить войну.

Орбан: Позиции России и Украины по урегулированию «очень далеки друг от друга»

Он отметил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам: его взгляд на текущие мирные инициативы, последовательность возможного прекращения огня и проведения мирных переговоров, а также его видение Европы после окончания войны.

Венгерский премьер назвал беседу с Путиным открытой и честно и поблагодарил российского президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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