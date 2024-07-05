Орбан спросил у Путина про способы достижения мира на Украине

Он отметил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам: его взгляд на текущие мирные инициативы, последовательность возможного прекращения огня и проведения мирных переговоров, а также его видение Европы после окончания войны.

Венгерский премьер назвал беседу с Путиным открытой и честно и поблагодарил российского президента, передает «Радиоточка НСН».