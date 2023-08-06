Подоляк: Киев будет считать Польшу «близким другом» до окончания боевых действий

По его словам, после этого между странами начнется конкуренция, в которой бывшая советская республика будет жестко защищать свои интересы. «После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил он. Подоляк назвал возникшие между двумя странами противоречия дискуссией, которая «не приведет к каким-то разрывам».

Подоляк также заявил, что в украинской армии наблюдается существенный дефицит оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

