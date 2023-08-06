Подоляк: Киев будет считать Польшу «близким другом» до окончания боевых действий

Киев будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, сообщил телеканалу «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, после этого между странами начнется конкуренция, в которой бывшая советская республика будет жестко защищать свои интересы. «После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил он. Подоляк назвал возникшие между двумя странами противоречия дискуссией, которая «не приведет к каким-то разрывам».

Подоляк также заявил, что в украинской армии наблюдается существенный дефицит оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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