СМИ: Уничтожено участвовавшее в поисках сбитого летчика судно C-130 США
5 апреля 202610:56
Подразделение тактической полиции «Фараджа» уничтожило самолет C-130 США, участвовавший в поисках американского летчика сбитого F-15. Об этом сообщает иранское агентство «Tasnim».
По данным источника, инцидент произошел в южной части провинции Исфахан в Иране. Отмечается, что американский самолет-заправщик был сбит силами тактической полиции на территории ИРИ. Информация о судьбе экипажа и официальные подтверждения от оборонных ведомств пока не поступали.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американские военные нашли пропавшего пилота сбитого в Иране F-15.
