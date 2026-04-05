СМИ: Уничтожено участвовавшее в поисках сбитого летчика судно C-130 США

Подразделение тактической полиции «Фараджа» уничтожило самолет C-130 США, участвовавший в поисках американского летчика сбитого F-15. Об этом сообщает иранское агентство «Tasnim».

СМИ: США направили в Иран спецназ для спасения летчика сбитого истребителя

По данным источника, инцидент произошел в южной части провинции Исфахан в Иране. Отмечается, что американский самолет-заправщик был сбит силами тактической полиции на территории ИРИ. Информация о судьбе экипажа и официальные подтверждения от оборонных ведомств пока не поступали.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американские военные нашли пропавшего пилота сбитого в Иране F-15.

ФОТО: РИА Новости
