Путин: В 2025 году в РФ открыли 276 месторождений твердых полезных ископаемых
За 2025 год в России открыли 276 месторождений твердых полезных ископаемых и 41 нефтегазоконденсатное месторождение. Об этом говорится в обращении российского президента Владимира Путина по случаю Дня геолога.
Глава государства также напомнил об успешной реализации крупных проектов в Арктике и на континентальном шельфе.
Кроме того, президент заявил, что геологи продолжат вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета, а также промышленного и энергетического потенциала страны.
Ранее Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
