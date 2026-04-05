В Кремле опровергли сообщения об отмене парада Победы 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию якобы об отмене парада Победы 9 мая. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в разговоре с изданием «Осторожно Media».

Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая

По его словам, Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. До этого Песков также говорил, что в Кремле будут рады видеть самый широкий круг гостей из дружественных стран на торжествах по случаю 9 Мая.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что ряд зарубежных государственных деятелей планирует приехать в Москву на празднование 9 Мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
