В Кремле опровергли сообщения об отмене парада Победы 9 мая
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию якобы об отмене парада Победы 9 мая. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в разговоре с изданием «Осторожно Media».
По его словам, Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. До этого Песков также говорил, что в Кремле будут рады видеть самый широкий круг гостей из дружественных стран на торжествах по случаю 9 Мая.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что ряд зарубежных государственных деятелей планирует приехать в Москву на празднование 9 Мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
