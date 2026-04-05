Ефимов: На западе Москвы построят 15 соцобъектов по МаИП
В Западном административном округе Москвы реализуют 15 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на участках общей площадью свыше 21 га. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, среди них — шесть зданий для образовательных учреждений.
«Пять спортобъектов, три медицинских организации и многофункциональный комплекс бытового обслуживания», - добавил Ефимов.
В Градостроительном комплексе подчеркнули, что механизм МаИП помогает реализовывать крупные проекты по совершенствованию городской инфраструктуры и промышленного потенциала Москвы.
Министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в Западном административном округе инвесторы и застройщики реализуют проекты в шести районах. По ее словам, в Раменках участок площадью 0,46 Га выделили для строительства Центра допобразования. Кроме того, она рассказала, что там возведут спорткомплекс с футбольным полем на участке площадью 2,14 Га.
Как объяснили в Мосгосстройнадзоре, по программам контрольно-надзорных мероприятий суммарно на площадках МаИП в ЗАО инспекторы провели уже 16 выездных проверок и оценили соответствие выполненных работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин напомнил, какие значимые объекты возвели в городе в рамках МаИП.
