СМИ: В РФ закроется большинство криптообменников

В России большинство криптообменников вынужденно закроются в связи с новым законопроектом, запрещающим сделки с криптовалютами без участия регулируемых посредников. Об этом сообщает канал «Вaza» в МАХ.

К регулируемым посредникам относят биржи, брокеров и депозитарии. Известно, что для неквалифицированных инвесторов вводят ограничения: покупка не более 300 тысяч рублей в год. Отмечается, что россиянам, использующим крипту за рубежом, придется сократить расходы.

Десятки миллиардов в день: В России оценили оборот криптовалют

Руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов в разговоре с каналом рассказал, что в России существует до 20 млн пользователей крипты, а квалифицированных инвесторов — не больше миллиона. По его словам, новая мера коснется большей части пользователей. Писцов считает, что легализация также повлечет рост расходов криптообменников.

В свою очередь исполнительный директор «Cifra Markets» Алексей Короленко в беседе с изданием отметил, что рынок ждет большое очищение. По его словам, многие криптообменники в России сегодня не смогут выполнить условия легализации и закроются.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что регулирование криптовалют в России может ускорить развитие цифровых финансовых технологий и повысить эффективность расчетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
