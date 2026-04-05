СМИ: В РФ закроется большинство криптообменников

В России большинство криптообменников вынужденно закроются в связи с новым законопроектом, запрещающим сделки с криптовалютами без участия регулируемых посредников. Об этом сообщает канал «Вaza» в МАХ.

К регулируемым посредникам относят биржи, брокеров и депозитарии. Известно, что для неквалифицированных инвесторов вводят ограничения: покупка не более 300 тысяч рублей в год. Отмечается, что россиянам, использующим крипту за рубежом, придется сократить расходы.