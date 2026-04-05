СМИ: В РФ закроется большинство криптообменников
В России большинство криптообменников вынужденно закроются в связи с новым законопроектом, запрещающим сделки с криптовалютами без участия регулируемых посредников. Об этом сообщает канал «Вaza» в МАХ.
К регулируемым посредникам относят биржи, брокеров и депозитарии. Известно, что для неквалифицированных инвесторов вводят ограничения: покупка не более 300 тысяч рублей в год. Отмечается, что россиянам, использующим крипту за рубежом, придется сократить расходы.
Руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов в разговоре с каналом рассказал, что в России существует до 20 млн пользователей крипты, а квалифицированных инвесторов — не больше миллиона. По его словам, новая мера коснется большей части пользователей. Писцов считает, что легализация также повлечет рост расходов криптообменников.
В свою очередь исполнительный директор «Cifra Markets» Алексей Короленко в беседе с изданием отметил, что рынок ждет большое очищение. По его словам, многие криптообменники в России сегодня не смогут выполнить условия легализации и закроются.
Ранее экономист Никита Масленников заявил, что регулирование криптовалют в России может ускорить развитие цифровых финансовых технологий и повысить эффективность расчетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
