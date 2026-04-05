В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на микроавтобус пострадали 7 человек
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ на бронированный микроавтобус в селе Замостье пострадали семь человек. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что под удар ВСУ попал транспорт, предназначенный для перевозки сотрудников предприятий.
Гладков рассказал, что в результате взрыва пять человек получили осколочные ранения и были госпитализированы, еще двое пострадавших обратились за медпомощью с баротравмами. По словам губернатора, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. Отмечается, что после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.
4 апреля в оперштабе Белгородской области объявили, что в результате ударов украинских дронов в регионе пострадали два человека. Там уточнили, что в Шебекине была ранена 16-летняя девушка, а в Грайовороне — женщина. Известно, что обеих пострадавших госпитализировали.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 апреля российские силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
