В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на микроавтобус пострадали 7 человек

Гладков рассказал, что в результате взрыва пять человек получили осколочные ранения и были госпитализированы, еще двое пострадавших обратились за медпомощью с баротравмами. По словам губернатора, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. Отмечается, что после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.

4 апреля в оперштабе Белгородской области объявили, что в результате ударов украинских дронов в регионе пострадали два человека. Там уточнили, что в Шебекине была ранена 16-летняя девушка, а в Грайовороне — женщина. Известно, что обеих пострадавших госпитализировали.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 апреля российские силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».