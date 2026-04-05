Вучич: Вблизи газопровода из Сербии в Венгрию обнаружили бомбу

Возле трубопровода из Сербии в Венгрию, по которому поступает российский газ, обнаружили бомбу. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал сербский президент Александр Вучич.

По его словам, она была найдена в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию. Согласно информации местных СМИ, бомба находилась в двух больших рюкзаках.