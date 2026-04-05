Вучич: Вблизи газопровода из Сербии в Венгрию обнаружили бомбу
Возле трубопровода из Сербии в Венгрию, по которому поступает российский газ, обнаружили бомбу. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал сербский президент Александр Вучич.
По его словам, она была найдена в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию. Согласно информации местных СМИ, бомба находилась в двух больших рюкзаках.
«Только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре», - сказал политик.
Вучич подчеркнул, что в связи с угрозой безопасности ВС усилят охрану главной компрессорной станции газопровода в поселке Жабари в центральной части Сербии.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН отметил, что Россия имеет право рассмотреть возможность уничтожения беспилотников, летящих в ее сторону через территории сопредельных государств, например, Эстонии, Польши или Финляндии.
