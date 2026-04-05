Володин: В РФ заработали снижающие финансовую нагрузку на граждан законы
В России с 1 апреля 2026 года в силу вступили новые законодательные нормы, которые направлены на укрепление финансовых прав россиян и на сокращение долговой нагрузки граждан. Об этом говорится на сайте Госдумы.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что с 2025 года было принято 58 федеральных законов в рамках совершенствования регулирования финрынка. Политик отметил, что подобные сервисы становятся все более популярными, но до принятия закона единых правил их регулирования, защищающих интересы пользователей, не было.
Ранее председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин в интервью НСН заметил, что Банк России занял позицию наблюдателя над дискуссиями банков и маркетплейсов, добавив, что ЦБ не собирается никого «прищучивать».
Горячие новости
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом