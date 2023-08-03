В Польше пригрозили закрыть границу для украинского зерна

Варшава закроет польскую границу для украинских зерновых, если Еврокомиссия не продлит ограничения на ввоз этой продукции в Польшу после 15 сентября. Об этом заявил глава польского министерства сельского хозяйства Роберт Телус в интервью изданию PAP. По его словам, примеру Варшавы последует ещё ряд стран Восточной Европы.

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«Это не против кого-то, а для заботы о благополучии фермеров», - подчеркнул министр.

По его словам, Польша итак помогает Украине в военной и гуманитарной сферах, но в данном случае в приоритете спокойствие польских фермеров.

После прекращения зерновой сделки украинские потоки агропродукции были в значительной степени переориентированы на Европу, что вызвало недовольство фермеров в Польше, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. После чего, под нажимом этих государств ЕС введен запрет до 15 сентября на экспорт из Украины пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в эти страны, при этом транзит данных культур разрешен.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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