Подоляк: Cоздание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию на фронте
Возможное создание Киевом ядерной бомбы не повлияет на ситуацию на поле боя, сообщил «РБК-Украина» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, если бы это решило исход конфликта, Украина могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на репутационные и юридические сложности.
Чиновник отметил, что ситуацию на поле боя может изменить предоставление Киеву оружия, в том числе дальнобойного, и разрешение наносить им удары вглубь территории России.
Ранее стало известно, что Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Forbes составил рейтинг из 167 лучших работодателей России
- Пентагон будет еженедельно отправлять Украине партии оружия
- Подоляк: Cоздание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию на фронте
- СМИ: Неопределенность вокруг ДСНВ с Москвой станет неотложным приоритетом Трампа
- В Иране будут лечить от снятия хиджабов
- В США не нашли свидетельств внеземной активности, живых существ и технологий
- СМИ: В Мариуполь вернулись треть беженцев
- iPhone 16 Pro подешевел на 40%
- Рогов: Слова президента Латвии об Украине являются «политической шизофренией»
- На видео попала усыпанная телами военных ВСУ дорога на Покровск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru