Подоляк: Cоздание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию на фронте

По его словам, если бы это решило исход конфликта, Украина могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на репутационные и юридические сложности.

Чиновник отметил, что ситуацию на поле боя может изменить предоставление Киеву оружия, в том числе дальнобойного, и разрешение наносить им удары вглубь территории России.

Ранее стало известно, что Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

