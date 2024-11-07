Путин: Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз
Президент России Владимир Путин предупредил о том, что в условиях роста угроз не исключается использование ядерного оружия со стороны западных стран. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, поскольку ядерное оружие, способное это осуществить, не только существует, но и постоянно совершенствуется благодаря технологическому прогрессу.
Путин подчеркнул, что число государств, обладающих таким оружием, увеличивается, и отсутствуют гарантии того, что при критическом росте угроз и разрушении правовых и моральных норм оно не будет применено.
Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».
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