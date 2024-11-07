Путин: Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз

Президент России Владимир Путин предупредил о том, что в условиях роста угроз не исключается использование ядерного оружия со стороны западных стран. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, поскольку ядерное оружие, способное это осуществить, не только существует, но и постоянно совершенствуется благодаря технологическому прогрессу.