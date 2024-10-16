«Поднажать и отодвинуть»: России осталось освободить менее 1% территорий ЛНР
Андрей Марочко заявил НСН, что осталось меньше процента оккупированных территорий в ЛНР, «поднажать» нужно на трех участках.
Российским силам осталось освободить менее 1% территорий ЛНР, борьба развернулась на Сватовском участке, в районе Кременного и Лисичанска, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Украинский проект UA War Infographics подсчитал, что за последние два месяца Россия заняла в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год. Армия России освободила село Невское в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны 16 октября. Марочко рассказал о ситуации в ЛНР.
«Если говорим в процентном соотношении, после освобождения Невского, о котором сегодня заявили в Минобороны, осталось меньше процента оккупированных территорий в ЛНР. Это Сватовский участок, там есть территория оккупированная, еще в районе Кременного и Лисичанска. Нам нужно поднажать на трех участках, чтобы полностью освободить территорию ЛНР», - отметил он.
При этом Марочко подчеркнул, что даже полное освобождение ЛНР не обезопасит граждан, необходимо отодвигать противника.
«Но, к сожалению, обезопасить наших граждан даже после полного освобождения ЛНР не получится. Потому что активные боевые действия идут в Харьковской области, на оккупированной части ДНР, это все отражается на жителях ЛНР. Поэтому нам нужно отодвигать противника, создавать буферную зону. Она должна составлять такое расстояние, которое позволит обезопасить граждан от того вооружения, которое есть у ВСУ. Уже многие виды вооружения ВСУ применять не могут, речь о вооружении дальностью менее 40 километров», - предупредил собеседник НСН.
Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, передает «Радиоточка НСН».
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