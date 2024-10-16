ВС России освободили село Невское в ЛНР

Армия России освободила село Невское в Луганской Народной Республике, передает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Запад».

«Подразделения... в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское», — отмечается в заявлении Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости
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