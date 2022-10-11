В Германии обвинили Запад в желании разорить Россию и не допустить ее примирения с Украиной

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — считает парламентарий.

Дагделен указала, что от попыток Запада экономически «загубить» Россию страдают миллионы людей в Европе, пишет RT. Как отметила депутат, евро падает по отношению к доллару, что провоцирует рост цен на энергоносители, а из-за санкционной политики «оказалось на кону» все производство в Германии.

По словам Дагделен, несмотря на все усилия США и ЕС, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене, а многие страны «обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах».

