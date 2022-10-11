В Германии обвинили Запад в желании разорить Россию и не допустить ее примирения с Украиной
Запад нацелен на разорение России, а НАТО во главе с Германией делает все, чтобы не допустить примирение России и Украины. Об этом пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.
«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — считает парламентарий.
Дагделен указала, что от попыток Запада экономически «загубить» Россию страдают миллионы людей в Европе, пишет RT. Как отметила депутат, евро падает по отношению к доллару, что провоцирует рост цен на энергоносители, а из-за санкционной политики «оказалось на кону» все производство в Германии.
По словам Дагделен, несмотря на все усилия США и ЕС, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене, а многие страны «обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- В ЛНР заявили об упаднических настроениях в рядах ВСУ
- Рогов: Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме
- У эндокринологического научного центра появится новое здание
- В Германии обвинили Запад в желании разорить Россию и не допустить ее примирения с Украиной
- КГБ Белоруссии: Переломный момент в спецоперации может наступить в ноябре-феврале
- СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Путина в Астане
- СМИ: В Москве задержали внука Зюганова
- Пригожин призвал господ «говорунов» собраться в ЧВК
- Глава МИД Франции выступила за диалог с Россией
- В России на 20% выросли продажи книг о нацистской Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru