Соединенные Штаты до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею и ряд других стран, цинично называя их «союзниками», считает президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер утверждает, что Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение, а построенный им однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.

В Кремле сегодня проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донбасса, а также территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее по этому вопросу прошли референдумы. Российские власти заявили, что большинство жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.



