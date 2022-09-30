Путин заявил, что американцы оккупировали Германию
Соединенные Штаты до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею и ряд других стран, цинично называя их «союзниками», считает президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер утверждает, что Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение, а построенный им однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.
В Кремле сегодня проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донбасса, а также территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее по этому вопросу прошли референдумы. Российские власти заявили, что большинство жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.
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