В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак ВСУ в ДНР российскими военными. На южно-донецком направлении также была отражена атака штурмовой группы теробороны ВСУ около Приютного в Запорожской области.

Кроме того, российские бойцы поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ в Харькове. Около Купянска в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

