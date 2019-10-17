«Под копытом или кучер?» На Украине о роли Зеленского в Минских переговорах

Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу. По его словам, подобные условия «навязывались» Украине «некоторыми политиками» и ранее. Он также выразил мнение, что данные договоренности могут быть заключены до Нового года, при этом допустив, что негласно они уже достигнуты. Ранее ФРГ и Франция выразили надежду на достижение прогресса по Донбассу на встрече лидеров стран нормандского формата.

Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН высказал мнение, что Европа с самого начала вооруженного конфликта на украинской территории сдерживала Киев, опасаясь масштабной войны.

«Не секрет, что с начала боевых действий против Украины в 2014 году западные партнеры настойчиво рекомендовали Украине не предпринимать никаких боевых действий против России. В принципе, Европа заинтересована в том, чтобы не было большой войны. Но состояние ни войны, ни мира их тоже устраивает, так же как и Путина. Он хочет сделать Украину недееспособной. Постоянная проблема Донбасса должна сдерживать экономическое развитие Украины и ее интеграцию в европейские евроатлантические структуры. Европа всегда миротворец. У них принцип – ребята, давайте жить дружно, перестаньте стрелять друг в друга», - заявил он.