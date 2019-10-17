«Под копытом или кучер?» На Украине о роли Зеленского в Минских переговорах
Председатель правления украинского Центра стратегических исследований рассказал НСН о миротворческой миссии Европы в конфликте на Донбассе.
Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу. По его словам, подобные условия «навязывались» Украине «некоторыми политиками» и ранее. Он также выразил мнение, что данные договоренности могут быть заключены до Нового года, при этом допустив, что негласно они уже достигнуты. Ранее ФРГ и Франция выразили надежду на достижение прогресса по Донбассу на встрече лидеров стран нормандского формата.
Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН высказал мнение, что Европа с самого начала вооруженного конфликта на украинской территории сдерживала Киев, опасаясь масштабной войны.
«Не секрет, что с начала боевых действий против Украины в 2014 году западные партнеры настойчиво рекомендовали Украине не предпринимать никаких боевых действий против России. В принципе, Европа заинтересована в том, чтобы не было большой войны. Но состояние ни войны, ни мира их тоже устраивает, так же как и Путина. Он хочет сделать Украину недееспособной. Постоянная проблема Донбасса должна сдерживать экономическое развитие Украины и ее интеграцию в европейские евроатлантические структуры. Европа всегда миротворец. У них принцип – ребята, давайте жить дружно, перестаньте стрелять друг в друга», - заявил он.
Собеседник НСН дал свою оценку внешнеполитическим амбициям украинского президента.
«Зеленский – политик неопытный, он пытается прислушаться к партнерам, но есть еще и американцы. Причем там ситуация абсолютно неоднозначная. Есть страны, которые нас поддерживают. Есть нормандская четверка, если она соберется, то там будет президент Украины и русская тройка. И вот под копытом этой тройки Зеленский будет или кучером - не знаю. Зеленский прислушивается к людям, к тем, кто выходит, кто требует, кто пишет. Он пытается соблюдать баланс между тем и тем. Результат недовольства выплеснулось на майдан. Зеленский пытается это учитывать», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что соблюдение режима тишины в течение семи дней является непременным условием к началу отвода украинских войск в Донбассе. С таким заявлением на пресс-конференции с президентом Латвии в Риге выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас в Донбассе уже на протяжении двух дней не нарушался бессрочный режим прекращения огня. Осталось дождаться еще пять. Зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.
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