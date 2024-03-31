Под Киевом установили десять тысяч противотанковых заграждений
31 марта 202401:35
В Киевской области установили десять тысяч противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», сообщил в Telegram глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
По его словам, под Киевом продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений — противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.
Ранее ВСУ установили в Одесской области пять тысяч противотанковых заграждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru