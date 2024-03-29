Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам энергетики и ПВО ВСУ
Групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) был нанесён российскими войсками ночью 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки лишились на Донецком направлении более 370 человек личного состава, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru