Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам энергетики и ПВО ВСУ

В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки лишились на Донецком направлении более 370 человек личного состава, сообщает RT.

