Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам энергетики и ПВО ВСУ

Групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) был нанесён российскими войсками ночью 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений и объектам СБУ

В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки лишились на Донецком направлении более 370 человек личного состава, сообщает RT.

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ФОТО: vk.com
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