Под Днепропетровском уничтожен цех сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили в районе Днепропетровска (Днепр) цех по сборке беспилотников для украинской армии, заявил 4 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, российская армия нанесла удар по цеху высокоточным оружием.

Также Конашенков сообщил об ударах по командно-наблюдательным пунктам 10-й бригады территориальной обороны ВСУ и 24-й механизированной бригады. Поражены 96 артиллерийских подразделений.

Российские силы нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по украинскому складу боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны РФ

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