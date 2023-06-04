Под Днепропетровском уничтожен цех сборки беспилотников ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили в районе Днепропетровска (Днепр) цех по сборке беспилотников для украинской армии, заявил 4 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российская армия нанесла удар по цеху высокоточным оружием.
Также Конашенков сообщил об ударах по командно-наблюдательным пунктам 10-й бригады территориальной обороны ВСУ и 24-й механизированной бригады. Поражены 96 артиллерийских подразделений.
Российские силы нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по украинскому складу боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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