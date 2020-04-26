Почти все священники Киево-Печерской лавры заразились COVID-19
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.
Он подчеркнул, что в настоящий момент практически все священнослужители выздоровели и выписаны из больницы, однако они всё ещё проходят второе тестирование на наличие COVID-19. Всего в лавре переболели более ста человек, около 15 из них перенесли сложную форму коронавирусной инфекции.
Напомним, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса и монастырь будет закрыт на карантин.
Ранее НСН писала, что после заражения коронавирусной инфекцией в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Отмечается, что несколько дней назад епископ был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне его перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций.
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