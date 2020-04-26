Почти все священники Киево-Печерской лавры заразились COVID-19

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.

Он подчеркнул, что в настоящий момент практически все священнослужители выздоровели и выписаны из больницы, однако они всё ещё проходят второе тестирование на наличие COVID-19. Всего в лавре переболели более ста человек, около 15 из них перенесли сложную форму коронавирусной инфекции.

Напомним, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса и монастырь будет закрыт на карантин.