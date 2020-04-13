Кличко объявил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин

В Киево-Печерской лавре выявлено более 90 случаев заболевания коронавирусом, из которых 63 — за минувшие сутки. В Лавру направят медиков для ПЦР-тестирования и мобильные рентгены, отметил Кличко.

На фоне распространения Covid-19 в Лавре призвали верующих посещать богослужения в режиме онлайн. Всего на Украине 3102 случая заражения коронавирусом, 325 из них подтверждены за последние сутки.

