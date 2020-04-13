Кличко объявил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин

В Киеве городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила закрыть Киево-Печерскую лавру на карантин. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передаёт телеканал «112 Украина». Градоначальник попросил правоохранительные органы проконтролировать выполнение этого распоряжения.

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В Киево-Печерской лавре выявлено более 90 случаев заболевания коронавирусом, из которых 63 — за минувшие сутки. В Лавру направят медиков для ПЦР-тестирования и мобильные рентгены, отметил Кличко.

На фоне распространения Covid-19 в Лавре призвали верующих посещать богослужения в режиме онлайн. Всего на Украине 3102 случая заражения коронавирусом, 325 из них подтверждены за последние сутки.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:КоронавирусПравославиеУкраина