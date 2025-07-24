На Украине проходят протесты против закона об антикоррупционных органах

В ряде городов Украины проходят митинги против закона, который, по мнению протестующих, лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Документ ранее подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным издания «Общественное. Новости», акции уже охватили Львов, Ровно, Тернополь, Харьков и Хмельницкий, а также Винницу, Днепр, Николаев и Полтаву. Укринформ сообщает о протесте в Житомире. Участники требуют отмены закона и сохранения независимости антикоррупционной системы.

СМИ: Решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе

Законопроект вызвал резкую критику после того, как НАБУ 23 июня предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, занимавшему пост вице-премьера — министра национального единства. Чернышов, как отмечают украинские политики, входит в ближний круг Зеленского. Оппозиционные депутаты предполагают, что под угрозой оказались и другие представители окружения президента.

Ранее НАБУ и САП действовали как независимые органы, и, по оценкам критиков закона, именно эта независимость позволяла им возбуждать дела против высокопоставленных чиновников. Протестующие опасаются, что новый закон приведет к подчинению этих структур исполнительной власти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры