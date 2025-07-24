На Украине проходят протесты против закона об антикоррупционных органах
В ряде городов Украины проходят митинги против закона, который, по мнению протестующих, лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Документ ранее подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Общественное. Новости», акции уже охватили Львов, Ровно, Тернополь, Харьков и Хмельницкий, а также Винницу, Днепр, Николаев и Полтаву. Укринформ сообщает о протесте в Житомире. Участники требуют отмены закона и сохранения независимости антикоррупционной системы.
Законопроект вызвал резкую критику после того, как НАБУ 23 июня предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, занимавшему пост вице-премьера — министра национального единства. Чернышов, как отмечают украинские политики, входит в ближний круг Зеленского. Оппозиционные депутаты предполагают, что под угрозой оказались и другие представители окружения президента.
Ранее НАБУ и САП действовали как независимые органы, и, по оценкам критиков закона, именно эта независимость позволяла им возбуждать дела против высокопоставленных чиновников. Протестующие опасаются, что новый закон приведет к подчинению этих структур исполнительной власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru