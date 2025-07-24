На Украине проходят протесты против закона об антикоррупционных органах

В ряде городов Украины проходят митинги против закона, который, по мнению протестующих, лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Документ ранее подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным издания «Общественное. Новости», акции уже охватили Львов, Ровно, Тернополь, Харьков и Хмельницкий, а также Винницу, Днепр, Николаев и Полтаву. Укринформ сообщает о протесте в Житомире. Участники требуют отмены закона и сохранения независимости антикоррупционной системы.